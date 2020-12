Gigi Hadid weer aan het werk na zwangerschapsverlof

Claims ex-vrouw geschrapt uit rechtszaak Phil Collins

3 december De wilde verhalen die de ex-vrouw van Phil Collins sinds hun scheiding over hem de wereld in slingert, moeten worden verwijderd uit de rechtszaak waarin de twee verwikkeld zijn. Een rechter ging woensdag akkoord met een verzoek daartoe van de advocaten van de zanger, meldt de New York Post.