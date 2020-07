Gijp wil verder met Derksen en Genee in andere show: ‘Wilfred heeft ook geen moord gepleegd’

Dat zegt Gijp vanmiddag tegen BuzzE. Volgens de voetbalanalist is het programma in de huidige vorm ‘opgeblazen’ en zou het ongeloofwaardig zijn om door te gaan. ,,Johan en ik hebben besloten dat we niet op dezelfde voet verdergaan’’, aldus Van der Gijp. ,,Daar blijf ik bij. VI komt niet meer terug.”



Een eventueel gesprek daarover met werkgever Talpa zou niets oplossen, denkt hij. ,,Nee hoor, Johan is er ook wel uit. In dezelfde setting doen we dit niet meer.’’



Voor een andere setting staat hij dus wél open. ,,We hebben aan Talpa de mogelijkheid gegeven om na te denken over een andere opzet. Wilfred heeft ons misschien laten vallen, maar hij heeft ook geen moord gepleegd. Laten we het even afwachten. Als er andere ideeën komen, dan willen we daar wel naar luisteren. Als het iets is waarvan Johan en ik denken: 'daar kunnen wij wel mee leven', dan kan je daar normaal over nadenken.”

Dagelijks

Een van de opties is een dagelijks programma, waarover al eerder werd gesproken. Hij staat daar nog steeds voor open. ,,Ik weet niet hoe het daar nu mee staat, ik heb er niets meer van gehoord”, zegt Gijp. Volgens hem zou het programma sowieso een andere naam krijgen en niet voetbalgericht zijn. Bovendien zou het naar SBS6 gaan en ook andere vaste gasten krijgen. ,,Misschien heb ik zelf roet in het eten gegooid. Ik heb gezegd dat ik ook wel een of twee avonden thuis wil zijn voor m'n zoon waar ik voor moet zorgen. Dat begrepen ze ook wel.”



Het zou hoe dan ook echt een andere show worden. ,,De tijden van bandje, publiek, Danny Vera: dat is gewoon voorbij”, aldus René stellig. ,,Daar moet je gewoon een einde aan maken. Het programma zoals het was, is opgeblazen. Dat moeten we ook niet meer willen.”

Akwasi

Veronica Inside kwam de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws nadat analist Johan Derksen rapper Akwasi in verband had gebracht met Zwarte Piet. Het programma werd geboycot door adverteerders en internationals, waarna een speciale uitzending over racisme volgde. Daarin werd Derksen kritisch bevraagd door presentator Genee, waarna Johan en René zich door hem bedrogen voelden en zeiden te willen stoppen met de show.



Jammer vindt Gijp het niet. ,,Nee joh, totaal niet’’, zegt hij vandaag. ,,Het is gedoe, man. Een grapje maken en het hele land is in rep en roep. Wat een gedoe. Mensen die sponsors gaan bellen, mensen die in de war raken, mensen die je voor racist en homofoob uitmaken. Dan denk ik: joh, waar ben je toch mee bezig. Ik ben straks 60 jaar, ik ga daar niet meer aan meedoen. Johan en ik hebben geen één keer tegen elkaar gezegd: 'goh jammer hè'. Misschien is het er ook wel de tijd voor. We gaan gewoon iets anders doen en dan zien we wel weer.”



Hij kan de ophef relativeren. ,,Ik heb twaalf jaar leuke tv gemaakt en we gaan nu iets anders doen. We zien het wel. Er zijn vandaag ook weer mensen die aan een chemo worden gelegd. Dat haalt de belangrijkheid er wel weer van af.’’

