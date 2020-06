Gijs Groenteman boos op Ekiz en Gijp voor NSB-vergelijkingen

,,Ik vind het onbegrijpelijk dat die term NSB-gedrag door iedereen wordt gebruikt”, stelde Groenteman vandaag op NPO Radio 1. ,,Als ik hoor dat iemand NSB-gedrag vertoont, zie ik iemand voor me die mensen verraadt die clandestien iets doen voor de goede zaak. Je kan het met Arie Boomsma eens zijn of niet. Maar hij stelde gewoon in de openbaarheid een legitieme vraag: is het wel zinnig om onder deze omstandigheden zo’n programma te blijven steunen?”



Groenteman stelt voor dat zowel Fidan Ekiz als Rene van der Gijp eens een geschiedenisles gaan volgen. ,,Laat ze maar eens een geschiedenisboekje gaan lezen om te weten wat de NSB was en wat NSB-gedrag precies impliceert. Het slaat allemaal helemaal nergens op.” Bovendien vond Groenteman het dubieus dat Fidan Ekiz VI-presentator Wilfred Genee aanviel. ,,Ze verwijt Genee dat hij in het debat over racisme een positie heeft ingenomen. Maar dat doet ze nu zelf ook.”