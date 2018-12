Gijs Naber speelt hoofdrol in Bowie-musical Lazarus

Video Robbie Williams voor even herenigd met Take That

0:18 Popster Robbie Williams was vanavond voor heel even herenigd met zijn oud-collega’s van Take That. In de finale van de Britse X Factor voegde hij zich onaangekondigd bij het drietal om de klassieker Everything Changes uit 1993 ten gehore te brengen. En dit was mogelijk niet het laatste verrassingsoptreden met Williams.