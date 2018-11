Gijs van Dam: mensen zien mij niet als verkrachter

De twee mannen hadden vijftien jaar geleden een onenightstand; Brandt Corstius stelde een jaar geleden in een artikel in Trouw dat hij die nacht seks tegen zijn wil zou hebben gehad. Hoewel de naam van Van Dam niet genoemd werd in het artikel, was uit de omschrijving wel op te maken dat het om de tv-producent ging met wie Brandt Corstius had samengewerkt.

Van Dam is een Artikel 12-procedure tegen Brandt Corstius begonnen. Hij heeft begin oktober het gerechtshof gevraagd te onderzoeken of het Openbaar Ministerie de presentator toch moet vervolgen voor smaad en laster. ,,Wij hebben gegronde redenen om te stellen dat smaad en laster bewezen is’’, stelt Van Dam. ,,Dat begon al op het moment dat hij bij Trouw mijn naam noemde. De krant heeft niets gecheckt, heeft het verhaal op de voorpagina gegooid. Mijn leven is letterlijk vernietigd.’’

Wederzijdse seks

Hij verwijt Brandt Corstius dat hij niet gewoon naar de politie is gestapt als hij het gevoel had dat de seks niet met wederzijdse instemming was geweest. ,,Er is een jaar van mij afgepakt’’, stelt Van Dam. ,,Het was geen #MeToo, het was gelijkwaardige seks tussen twee jongens van gelijke leeftijd in een gelijke verhouding.’’

Brandt Corstius meldde woensdag af te zien van een rechtszaak omdat hij zijn doel zou hebben bereikt.