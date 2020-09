Gisteravond zagen we de grootste troef van De Vooravond

Zou er vandaag spoedoverleg zijn bij BNNVara? Het kan niet anders of oud-coryfeeën als Marcel van Dam en Sonja Barend keken donderdag met stijgende verbijstering naar De Vooravond. In gedachten zag ik ze woedend appen naar elkaar: ‘Belachelijk! Ruim tachtig jaar arbeidersverheffing, progressieve tv en taboedoorbrekende uitzendingen in de vuilnisbak.’’



Toegegeven, ik was ook verbaasd. Maar dan op een aangename manier. Fidan en Renze (de achternamen zijn inmiddels overbodig, net als bij Jeroen, Matthijs, Margriet en Eva) ontvingen abortusarts Rebecca Gomperts. Zij is de drijvende kracht achter Women on Waves en is door Time Magazine op de lijst van honderd invloedrijkste mensen gezet, tussen Angela Merkel, Obama en Oprah Winfrey. Een enorme prestatie.



Ik verwachtte een obligaat interview over vrouwenrechten en baas in eigen buik. Maar het gesprek nam ineens een bijzondere wending. Renze begon erover hoe jammer hij het vindt dat er altijd zo in extremen over abortus wordt gepraat. Het is óf ‘het feest van de progressiviteit’ of je belandt al snel bij de activisten die ‘foetussen in een brievenbus’ proppen en hysterisch staan te schreeuwen bij abortusklinieken. ,,Maar het is toch gewoon een mega-ingewikkeld onderwerp’’, verzuchtte hij, waarna hij snel beleed natuurlijk vóór het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw te zijn, maar ook te worstelen met de rechten van de baby die in de buik groeit. Ik moest glimlachen. Je kunt de presentator wel bij de EO weghalen, maar de EO (en christelijke opvoeding) nooit helemaal uit de presentator.