Gitaar van Kurt Cobain geveild voor recordbedrag van 6 miljoen dollar

Een gitaar van gewezen Nirvana-frontman Kurt Cobain is zaterdag voor 6,01 miljoen dollar (5,36 miljoen euro) geveild. Volgens het veilinghuis Julien's Auctions in Beverly Hills gaat het om het hoogste bedrag dat ooit op een openbare verkoop werd neergeteld voor een gitaar.

Het recordbedrag werd betaald voor de 1959 Martin D-18E, de gitaar die Cobain bespeelde tijdens de legendarische MTV Unplugged-sessie in 1993 in New York.

Dat optreden vond plaats vijf maanden voor de dood van Cobain (in 1994). Nirvana bracht er intussen klassieke songs zoals onder meer ‘About A Girl’, ‘Come As You Are’ en een cover van het David Bowie-nummer ‘The Man Who Sold The World’. Voor de start van de veiling hadden experts de waarde van het muziekinstrument op 1 à 2 miljoen dollar geraamd.

Het olijfgroene vest dat Cobain droeg tijdens hetzelfde MTV-optreden bracht in oktober vorig jaar 334.000 dollar op, ruim drie ton in euro’s. De eigenaar schafte het lange kledingstuk, nooit gewassen en met brandvlekken door sigaretten, ruim vier jaar geleden aan voor 123.000 dollar. Hij bewaarde het collectors item, dat ook nog een knoop mist, tussen zuurvrij vloeipapier in een kluis.

Vrijdag wisselde een elektrische gitaar van de in 2016 overleden popartiest Prince voor meer dan een half miljoen dollar van eigenaar. De zogeheten Blue Angel-gitaar was een van de favoriete instrumenten van de popster tijdens het hoogtepunt van zijn carrière in de jaren 80 en 90.

Het vorige recordbedrag voor een gitaar bedroeg 3,95 miljoen dollar, voor een Black Strat Fender Stratocaster van David Gilmour van Pink Floyd.