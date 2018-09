Glennis Grace naar finale America's Got Talent: 'Thank you America!'

videoGlennis Grace (40) heeft haar naam als powerhousezangeres waargemaakt door zich te plaatsen voor de finale van America's Got Talent. De van oorsprong Amsterdamse zangeres kreeg vannacht (Nederlandse tijd) in het Dolby Theatre in Hollywood tijdens een zenuwslopende uitzending te horen dat ze bij de laatste tien acts hoort.

Glennis bracht gisternacht haar halve finale-nummer This Woman's Work van Kate Bush ten gehore en kon rekenen op luid applaus en een staande ovatie van de jury. Simon Cowell noemde haar briljant. Zijn collega Howie Mandel sprak van pure perfectie, terwijl Heidi Klum en Mel B totaal verbijsterd alleen maar yes, yes, yes konden uitbrengen. ,,Ieder moment met jou is een speciaal moment, een gedenkwaardig moment. Iedere keer laat je ons weer zien dat jij in de finale moet staan. Je verdient het, je bent fantastisch'', aldus Klum.

Glennis Grace, die met haar vriend Lévy Simon en een clubje goede vrienden al ruim een week in Los Angeles verblijft, wacht nu de grote finale op dinsdag 18 september. In Nederland kan die show dinsdagnacht vanaf 2.00 uur via internet worden gevolgd. Een dag later volgt dan de uitslag. Als Glennis de finale wint, krijgt ze een miljoen dollar (862.000 euro), een platencontract en een optreden in Las Vegas. In principe kunnen alleen Amerikanen hun stem uitbrengen op hun favoriete act. Het is echter met een truc ook mogelijk vanuit Nederland te stemmen.

Zoon

De Nederlandse zangeres, die in werkelijkheid Glenda Batta heet, zong in totaal vier nummers bij AGT. Allereerst (de auditie) het nummer Run to You van haar grote voorbeeld Whitney Houston, vervolgens Nothing Compares to You (Prince), Never Enough uit de filmmusical The Greatest Showman en deze week de door Kate Bush gecomponeerde powerballade die volgens de jury goed aansluit op haar bestaan als werkende, alleenstaande moeder. Glennis heeft uit een eerdere relatie zoon Anthony (12). Hij kon tot zijn grote spijt niet mee naar LA, omdat hij op de middelbare school zit. Voorgaande optredens kon hij wel mee naar Amerika.

Onder de vijf finalisten die zich vorige week al plaatsten is één artiest die geldt als een absolute concurrent van Glennis Grace: pleegvader Michael Ketterer. Hij werd na zijn auditie beloond met de zogenoemde golden buzzer en mocht in één ruk naar de halve finale. Verder zijn onder andere illusionist Shin Lim, stand-up comedian Samuel J. Comroe en acrobatengroep Zurcaroh door. Ook trapeze-act Duo Transcend pakte een finaleticket.

