Glennis Grace noemt vooral eigen pijn in eerste interview na Jumbo-incident: ‘Moet ermee leren leven’

Met videoZangeres Glennis Grace (43) zou willen dat ze de tijd kon terugdraaien om het geweldsincident in de Amsterdamse supermarkt ongedaan te maken. In haar eerste interview sinds haar arrestatie afgelopen februari betuigt ze spijt, maar spreekt ze vooral over haar eigen pijn.

,,Ik heb spijt van de keuzes die ik heb gemaakt, zeker’’, zegt Glennis tegen RTL Boulevard. Omdat het onderzoek nog loopt - Glennis wordt verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade - kan ze niet zeggen wat er volgens haar precies is gebeurd. Bij het gesprek waren drie managers aanwezig die dat benadrukten, aldus verslaggever Aran Bade.

De artiest kan wel spreken over de nasleep bij zichzelf. ,,Spijt is er zeker. Ik ben mens, [maar] dat wil niet zeggen dat je alles maar kunt doen. Maar het is gebeurd, ik kan het niet terughalen, kon ik het maar terughalen.’’ En elders: ,,Het is niet iets wat zomaar uit je lichaam of uit je systeem verdwijnt. Daar zal ik mee moeten leren leven en dat doe ik. Het is niet makkelijk, maar zeker ook niet voor alle betrokkenen.’’

Ze vervolgt: ,,Weet je, ik ben een artiest, ik vind het het allermooist om op het podium te staan en mensen gelukkig te maken. Als ik de tijd kon terugdraaien, dan had ik dat meteen gedaan, zeker. Tuurlijk weegt het zwaar op mijn schouders, maar ik moet ermee dealen.’’

Veel geslapen in de cel

Glennis krijgt de vraag wat ze eigenlijk heeft gedaan toen ze na het incident drie nachten in de cel zat. ,,Ik heb heel veel geslapen en gek genoeg heb ik daar ook echt mijn tour voorbereid’’, zegt ze.

In het kader van die tour trad ze gisteravond voor het eerst weer op. ,,Tuurlijk, ik sta er met een heel ander gevoel. De afgelopen periode heeft mij wel een ander mens gemaakt, ook als artiest. Het is natuurlijk heel confronterend om na zo’n incident, dat heel heftig was, op het podium te staan. Je weet nooit hoe mensen gaan reageren. Natuurlijk zijn dit je fans, maar je weet het toch nooit van tevoren.’’

De zangeres probeert vooral naar de toekomst te kijken, waarin de Jumbo voor haar overigens verboden terrein is. ,,Online’’, grapt ze over hoe ze haar boodschappen nu doet. ,,Nee hoor, ik probeer mijn leven gewoon te leven zoals ik hiervoor deed. Er zijn heel veel supermarkten, maar van de Jumbo blijf ik wel eventjes weg.’’

De zangeres werd afgelopen februari aangehouden nadat ze verhaal kwam halen in een supermarkt in Amsterdam omdat haar zoon er zou zijn aangevallen. Hij had in de winkel een elektronische sigaret opgestoken en was daarop aangesproken. Grace zelf, haar zoon en een vriend van de familie werden aangehouden nadat ze gezamenlijk naar de winkel terugkeerden en het uitdraaide op een handgemeen.

De zangeres bood begin april haar excuses aan voor het incident. Ze herhaalde gisteren dat ze beseft dat ze toen iets verkeerd heeft gedaan.

Volledig scherm Glennis Grace. © Brunopress

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: