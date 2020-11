Glennis Grace over borstverkleining: ‘Geweldig dat Hepie en Hepie in het nieuws zijn’

,,Het is toch geweldig dat het jullie ook bereikt heeft’', concludeerde een vrolijke Glennis vanochtend in het radioprogramma van Wilfred Genee op Veronica. Genee zat direct klaar met de vraag waarom Glennis’ borsten de namen Hepie en Hepie kregen. ,,Ik weet het niet, ik geef ze gewoon namen. Het kan ook variëren hoor.’' Voor Glennis is ‘alles nou eenmaal out in the open’. ,,Nou ja, niet alles, maar een hoop.’'

Wijdde Glennis - die op de radio haar nieuwe single Geen Traan zong - in haar gisteren online gedeelde vlog niet uit waarom ze onder het mes is gegaan, nu verklaart ze: ,,Ik had er last van. Ik vond het niet meer passen bij me. Meer is het ook niet. Ik heb er geen last van, ben ook niet kleinzerig.’’

De Amsterdamse Glenda Batta, zoals Glennis echt heet, sloeg nog niet zo lang geleden aan het vloggen. Op 28 oktober deelde ze haar eerste video ‘Nu ik toch zo eerlijk ben, gelijk maar vloggen’ op YouTube. Haar reportage over haar borstverkleining, waarin te zien is hoe de angst voor de ingreep toeslaat in het ziekenhuisbed, klimt richting de 16.000 views. Na het delen van de beelden ontving Glennis berichtjes van fans die haar sterkte wensen. Dat vindt ze lief, maar ze benadrukte dat die niet nodig zijn, omdat de operatie allang achter de rug is. ,,Ik kan niet meer terug, ze zitten er al op.’’