'Gluren in dossier Barbie duidt op groot cultuurprobleem'

Uit de toestand rond Barbie's medische dossier blijkt dat medewerkers, ondanks de geldende regels, de verleiding niet kunnen weerstaan om een kijkje te nemen. Daarom is er sprake van een cultuurprobleem, stelt Bolluijt. ,,Privacy is een buitengewoon belangrijk onderwerp. Om ziekenhuispersoneel van dat besef te doordringen, moet er veel met elkaar gepraat worden. Dan moet je ook bespreken dat je het niet over een patiënt hebt als je in de lift staat. Dat soort dingen.''



De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat het ziekenhuis er bij voorkeur voor moet zorgen dat ze de systemen technisch zo inricht dat alleen mensen die een behandelrelatie met de patiënt hebben, gegevens kunnen inzien. Als ze er in elk geval voor zorgen dat het achteraf zichtbaar is wanneer mensen die niet in een dossier horen erin gesnuffeld hebben, is dat echter ook in orde.