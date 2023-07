Goedbedoelde actie Hans schiet in verkeerde keelgat bij Petri in B&B vol liefde: 'Helemaal niet blij mee’

updateHet is hommeles in de bed and breakfast van Petri in het Franse Monclar. De nietsvermoedende Hans dacht de kandidate van B&B vol liefde te verrassen met het snoeien van een laurierboom op haar terrein. Maar het liep uit op een klein drama, zo zagen bijna een miljoen kijkers vrijdagavond in het RTL4-programma.

Petri (60), die er een gezellige date met haar ‘tweede man’ Olaf op heeft zitten, ziet het al van ver. De blaadjes van haar geliefde laurierboompje liggen overal. ,,Je bent lekker bezig geweest’’, roept ze Hans, met de snoeischaar nog in zijn hand, toe. Of het eindresultaat naar tevredenheid is, wil hij weten. Voor het antwoord zet oud-docente Petri haar zonnebril af. ,,Zal ik het eerlijk zeggen? Ik kom hier aan en ik ben meteen helemaal niet blij. Dit was he-le-maal niet mijn bedoeling. Daar baal ik erg van. Ik vind het ook sneu, want jij doet hartstikke je best, maar dit is helemaal niet zoals ik deze boom gewild had.’’

Wat is het geval? De eigenaresse van Chambres d’Hotes Ma Damen France had om een ‘rond’ boompje gevraagd. ,,Maar dit niet hè. En hij is zo scheef als iets. Ik ben hier echt helemaal niet blij mee.’’

Hans, die met zijn gebrekkige Frans de moeite heeft genomen om bij de buurman een ladder te lenen, biedt direct zijn excuses aan. ,,Ik kan het er niet meer aanknopen, sorry.’’ Als Petri uit het zicht is verdwenen, stort hij zijn hart uit bij een cameraman. ,,Dit is de druppel die de emmer doet overlopen. Ik heb al een tijdje een niet-goed-gevoel. Waar hebben we het over, jongens? Over een boom die over een jaar weer helemaal dichtgroeit. Met gevaar voor eigen leven hang ik in die boom.’’

Verzoeningskus

Even later besluit Hans Petri te vragen wat ze precies in een man zoekt. ,,Ik hoef niet samen een zaak’’, zegt ze. Hans vindt het juist belangrijk met een partner samen iets te runnen. Zijn besluit staat vast: hij vertrekt. ,,Ik vind je heel behulpzaam, je hebt humor, maar je hebt andere verwachtingen van een relatie’’, reageert Petri. De twee geven elkaar een verzoeningskus, waarmee het drama rond de laurierboom achter de rug lijkt.

In Monclar blijft nu nog één man over. Verderop in Frankrijk, in Troche, heeft de spirituele Walter afscheid genomen van kalibratietechnicus Anne. Claudia en Ingrid zijn er nog. In het Zweedse Norrhult probeert Bram zijn hart te openen voor Yamie-Lee en Madelon. Jorien en Thalia zijn benieuwd of ze over een paar dagen nog op de B&B van Leendert in de Ardennen verblijven. In Portugal melden zich bij Joy en Marian nieuwe bezoekers, en ook in Thailand sluit Martijn een tweede vrouw in zijn armen. Debbie is in Spanje druk met het entertainen van Cees en Paul.

Gemiddeld keken vrijdagavond 979.000 mensen naar B&B vol liefde, blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. Daarmee staat het programma in de top 5 van best bekeken programma's. Voor de laatste aflevering van Renze die erop volgde bleven 677.000 kijkers hangen. De talkshow, waarin steeds ook wordt nagepraat over B&B vol liefde, was daarmee goed voor een dertiende plaats in de kijkcijferlijst.

Hans knoopt een gesprek met Petri aan.

De gesnoeide laurierboom op het terrein van Petri.

