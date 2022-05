Goede, maar geen geweldige kijkcijfers voor songfestivalfinalist S10

Na 24 jaar klinkt er weer Nederlands in de finale van Eurovisie Songfesti­val

Dankzij S10 klinkt voor het eerst in 24 jaar de Nederlandse taal weer in een finale van het Eurovisie Songfestival. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1998 toen Edsilia Rombley met Hemel en Aarde de vierde plaats behaalde in het Britse Birmingham.

10 mei