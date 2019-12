‘Goklustige’ Ruud revancheert zich bij Eén tegen 100

Het oud-raadslid van Oegstgeest en voormalig wethouder in Leiden glundert vanochtend zowat door de telefoon heen, zo blij is hij met deze ‘wiedergutmachungsschnitzel’ zoals hij het zelf omschrijft. ,,Een beetje revanche is het wel, ja”, zegt Hessing. Ruim 1,1 miljoen mensen zagen hem gisteren winnen in het spelprogramma.

In maart stond hij nog naast Linda de Mol in Miljoenenjacht. Het lot leek de Oegstgeestenaar destijds gunstig gezind toen hij in eerste instantie vrij lage bedragen wegspeelde. De biedingen van de bank gingen keer op keer omhoog tot uiteindelijk het riante bedrag van maar liefst 358.000 euro op het scherm verscheen. Hij bleef no deal roepen, en gokte daarna verkeerd. Uiteindelijk ging hij met ‘slechts’ 18.000 euro naar huis. ,,We dromen van een vakantiehuis aan het Italiaanse Comomeer, maar hier konden we net een stacaravan van kopen”, blikt Hessing terug.

Volledig scherm Ruud Hessing stond in maart nog naast Linda de Mol. © screenshot RTL4

Gisteravond maakte hij opnieuw zijn opwachting bij een spelshow van de Postcodeloterij, Eén tegen 100 dit keer. Opmerkelijk, twee keer in zo'n korte tijd en dan ook nog eens in de eindstrijd, maar dat is echt puur geluk, stelt Hessing. ,,Ik ben lid van de Postcodeloterij. Die nodigen - gecontroleerd door een notaris - mensen op basis van hun postcode uit om deel te nemen aan die programma’s en mij leek het wel leuk. Na de opnames van Miljoenenjacht kwam toevallig de uitnodiging voor Eén tegen 100. Daar zei ik uiteraard geen ‘nee’ tegen.”

Escape

Voor de opnames van tien afleveringen zaten de deelnemers vier dagen in de studio. Aan het eind van dag 3 mocht Hessing naast presentatrice Caroline Tensen gaan staan. ,,Ik had dat totaal niet verwacht, maar als je dan tóch meedoet, dan ga je voor goud.” Voorzichtiger dit keer dan bij Miljoenenjacht, al was dat niet zozeer door zijn ervaring ingegeven. ,,Ik zag bij Eén tegen 100 hoe de één na de ander eruit vloog omdat ze een antwoord niet zeker wisten, maar nog wel een escape hadden (een deel van het gewonnen geld inleveren zodat je door kunt naar de volgende vraag, red.).”

En zo liet Hessing het bluffen achterwege en zette hij wijs een escape in. ,,Bij twijfel niet inhalen.” Het resultaat mocht er uiteindelijk zijn - hij mocht een bedrag van bijna 66.000 euro mee naar huis nemen. Is dat vakantiehuis aan het Comomeer weer een stapje dichterbij. ,,Nu heb ik mij ook opgegeven voor de Bankgiroloterij, want ik wil het ook nog eens proberen bij Robert ten Brink (BankGiro/Weekend Miljonairs).”