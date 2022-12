Goldband-lid wordt ten huwelijk gevraagd tijdens optreden

De Haagse popsensatie trad afgelopen vrijdagavond in Podium Victorie in Alkmaar op. Halverwege werd het concert kort onderbroken toen de vriendin van Boaz Kok het podium op liep. In filmpjes op Instagram is te zien hoe de zanger verbaasd opkijkt.



Vervolgens stelt ze de grote vraag. ‘De vraag is, zeg jij ja?’, refererend aan het het nummer Ja Ja Nee Nee. En het antwoord was een volmondig ja.