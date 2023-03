Goldband verkoopt zelf merchandise in Antwerpen: ‘Lotto Arena vraagt te veel commissie’

Van 12 tot 15 uur kan je in het centrum van Antwerpen, bij de Amber Bottle Shop, terecht voor een T-shirt of hoodie van Goldband. De Nederlandse heren - wiens eerste plaat toepasselijk Betaalbare Liefde heet - zijn immers niet akkoord met het percentage dat de Lotto Arena vraagt op de verkoop van merchandise. ,,Vanwege de commissie die Lotto Arena rekent, is er helaas geen merchandiseverkoop tijdens de shows. Wij willen onze merchandise op een eerlijke, hoogwaardige manier produceren en tevens een eerlijke prijs blijven hanteren. Dit is niet mogelijk wanneer je zo’n hoog percentage moet afstaan om je merch te mogen verkopen”, laat hun management weten via PR-verantwoordelijke David Dalemans. ,,Daarom doen we vandaag een pop-upshop in het centrum van Antwerpen, zodat onze fans toch nog de mogelijkheid hebben om fysiek de merch te kopen.”