Golden Globes voor beste acteurs in dramafilm gaan naar Cate Blanchett en Austin Butler

Colin Farrell verzilverde zijn nominatie voor beste acteur in een musical- of komediefilm en Michelle Yeoh won de vrouwelijke tegenhanger van de prijs. De uitreiking van de film- en televisieprijzen vond dinsdagavond plaats.

Blanchett kreeg haar prijs voor haar rol in Tar, Butler voor zijn rol in Elvis. Farrell mocht de Golden Globe in ontvangst nemen voor zijn rol in The Banshees of Inisherin en tot slot kreeg Yeoh de prijs voor haar rol in Everything Everywhere All at Once.

Zendaya won een Golden Globe in de categorie beste actrice in een dramaserie, voor haar rol in Euphoria. Kevin Costner kreeg de tegenhanger van de prijs voor zijn rol in Yellowstone. De prijs voor beste acteur in een musical- of komedieserie ging naar Jeremy Allen White voor zijn rol in The Bear. Quinta Brunson kreeg de vrouwelijke tegenhanger voor haar rol in Abbott Elementary.

Volledig scherm © EPA

Beste bijrol

De prijzen voor beste bijrol in een film gingen naar Ke Huy Quan voor zijn rol in Everything Everywhere All at Once en Angela Bassett voor haar rol in Black Panther: Wakanda Forever. De Golden Globes in de categorieën beste mannelijke en vrouwelijke bijrol in een serie gingen naar Tyler James Williams, voor zijn rol in Abbott Elementary, en Julia Garner voor haar rol in Ozark.

Steven Spielberg mocht de Golden Globe in de categorie beste regisseur in ontvangst nemen. Die won Spielberg voor zijn film The Fabelmans.

Oeuvreprijs

Eddie Murphy, die onder meer te zien was in het satirische tv-programma Saturday Night Live en de films Beverly Hills Cop, The Nutty Professor en 48 Hours, won dit jaar de oeuvreprijs Cecil B. DeMille Award. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een “buitengewone bijdrage” heeft geleverd aan de film- en entertainmentwereld en ging eerder naar onder anderen Tom Hanks, Jane Fonda en Oprah Winfrey.

De uitreiking van de Golden Globes was dinsdag na een jaar afwezigheid weer op televisie te zien. Vorig jaar besloot de Amerikaanse zender NBC de uitreiking van de film- en televisieprijzen niet uit te zenden vanwege kritiek op het gebrek aan diversiteit van de leden van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), de organisatie achter de Golden Globes.

Geen prijs voor Close

De Belgisch-Nederlands-Franse film Close heeft naast een Golden Globe gegrepen. De film, geregisseerd door de Belgische Lukas Dhont, wist de nominatie in de categorie beste niet-Engelstalige film niet te verzilveren. De prijs ging naar de film Argentina, 1985.