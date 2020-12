Gooische Moeder Leslie verwacht tweede kindje

,,Moises krijgt een broertje of zusje’’, aldus Leslie bij een foto waarop haar zoontje (1) de afdruk van de echo vasthoudt. Het kiekje is gemaakt door haar zus Lisa.

Leslie was samen met Kimberly, Bo en Pauline te zien in Gooische Vrouwen, de opvolger van de realityserie Gooische Meisjes, die van 2008 tot 2010 werd uitgezonden. Alle dames zijn inmiddels moeder geworden. Leslie, die van het Gooi naar Amsterdam verhuisde, was de afgelopen tijd openhartig over de sombere buien die ze ervaarde na de geboorte van Moises. ,,Dat je je afvraagt: waarom? Je hebt toch een leuke man, een leuk kind? Ik ben met een psycholoog aan het praten, want ik wil er echt wat aan doen. Het gaat nu de goede kant op. Soms wordt het even iets te veel. Dat zag productie ook. Dan krijg ik wat meer rust, minder draaidagen. Ik hoop dat ik met mijn verhaal anderen help’’, vertelde ze aan deze site.