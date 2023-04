Gordon bevestigt breuk met Gavin Rozario: ‘Alleen maar tranen’

In het bericht laat Gordon weten dat hij ‘een miljoen gevoelens heeft, maar nul woorden’. ‘Maar we gaan gewoon weer door’, schrijft de presentator. De entertainer wordt gesteund door zijn bekende vrienden. Zo sturen Don Diablo, Glennis Grace en Ellemieke Vermolen hem hartjes. ‘Houd je sterk, je bent een mooi mens’, schrijven zijn fans.

Geruchten over de breuk tussen Gordon en Gavin deden sinds dinsdag de ronde. Woensdag verwijderden zowel Gordon als Gavin alle foto’s van elkaar op hun sociale media, wat zeker in showbizzland een veeg teken is van een breuk.

‘Een puinhoop’

De afgelopen twintig jaar was het liefdesleven van Gordon ‘een puinhoop’, zoals hij het eerder zelf omschreef. Hij had de hoop op het vinden van een levenspartner dan ook opgegeven. Totdat hij begin dit jaar Gavin Rozario tegen het lijf liep in een casino in Melbourne, Australië. ,,Toen waren de kaarten anders geschud”, zei Goor bij de radioshow van Frank Dane. Gavin doet ‘alle pijn vergeten’.

Op Valentijnsdag besloot het stel hun liefde wereldkundig te maken, iets meer dan een maand later volgde het aanzoek. Gordon had de ‘spectaculaire locatie’ al op het oog, de datum moest nog worden geprikt. En dan zou Gordon Heuckeroth ‘eindelijk verlost’ zijn van die achternaam. ‘Mr. Gordon Rozario klinkt zoveel beter’, schreef de dolgelukkige SBS-ster vorige maand nog.

