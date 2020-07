Gordon brak tientallen KLM-huisjes gevuld met jenever open tijdens terugval

Gordon was maar liefst tien maanden clean toen het coronavirus zijn intrede maakte in Nederland. Alles wat de zanger nog enige houvast kon bieden - zijn bedrijven, therapie en de AA-meetings - vielen daardoor weg. Ook de talkshow met Patty Brard, waar de presentator al ruim zes jaar mee bezig was, kwam stil te liggen. ,,Ik stond aan de vooravond van mijn droom: het opnemen van een talkshow”, vertelt hij aan Brooks.



Omdat Gordon wegens de coronacrisis aan huis gekluisterd zat, kreeg hij het moeilijk. ,,Je zit thuis, corona zorgt ervoor dat alles en iedereen in je omgeving wegblijft. Ik had niks in huis, geen drank, helemaal niks. En dan ga je zoeken”, bekent hij. De presentator had op een gegeven moment ‘zo veel zin in drank’, dat hij zich zelfs niet meer kon inhouden en de welbekende KLM-huisjes, gevuld met jenever, openbrak. Hij vertelt het met een glimlach en een lachbui, maar geeft ook toe ontzettend veel spijt te hebben van zijn actie. ,,Ik schaam me dood. Je gaat gewoon voor de bijl. En het is een enorme teleurstelling, vooral voor jezelf.”



Het opdrinken van de tientallen KLM-huisjes die Gordon in huis had, betekende zijn terugval. En daar bleef het niet bij. Hij ging ‘vier dagen helemaal van god los’. ,,De eerste slok? Ik was diep teleurgesteld in mezelf. Maar ik dacht: fuck it, de hele wereld zit huis. Hoe moet ik mijn verdriet verwerken? Er is niemand waar ik tegenaan kan lullen. Je bent alleen, ik doe niemand kwaad.” Ook de drugs werden weer verwelkomd in zijn leven. ,,Op een gegeven moment ging ik mijn telefoon doorzoeken. Wroeten. En dan vind je een nummer en ga je drugs bestellen Je verliest de controle weer.”