Gordon denkt aan muzikale comeback

Of het ook daadwerkelijk tot een comeback gaat leiden, durft de presentator niet te voorspellen. Gordon wil de komende maanden gaan onderzoeken hoe het voelt om weer met muziek bezig te zijn. ,,Ik ga sowieso een maand lang liedjes schrijven, dat heb ik mijzelf voorgenomen. Heel leuk."



De zanger kruipt niet alleen voor zichzelf in de pen. ,,Ik ben door een paar artiesten benaderd. Edsilia Rombley heeft bijvoorbeeld gevraagd of ik voor haar wil schrijven en dat vind ik hartstikke leuk, dus dat ga ik doen. Ik ben het even rustig aan het bekijken, komt goed."



Gordon, die in 1991 doorbrak met Kon ik maar even bij je zijn, nam drie jaar geleden na een carrière van 25 jaar groots afscheid in het Concertgebouw in Amsterdam. De zanger deed dit vanwege het gebrek aan belangstelling van radiozenders voor Nederlandstalige muziek.