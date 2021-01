Gordon furieus na uitspraken van Gerard Joling over hondje Toto: ‘Nu is het klaar’

Gordon introduceerde zijn hondje Toto zo'n twee weken geleden aan de buitenwereld. Om mensen positiviteit te brengen wil de presentator samen met Toto bij mensen op bezoek of met ze videobellen. Niet een heel goed idee , volgens de Koninklijke Hondenbescherming. Volgens hen is de kersverse pup van Gordon namelijk doorgefokt. ,,Dat beestje krijgt veel te weinig zuurstof binnen. Daar moet je geen programma mee maken, het heeft rust nodig”, vertelt een woordvoerder tegen deze site. ,,Wij zien op basis van de vele filmpjes en foto’s dat de fokker van dit hondje zich niet aan alle regels heeft gehouden.”

Gerard

Nu heeft ook Gerard Joling, met wie Gordon lange tijd samenwerkte aan verschillende programma's, zich in de discussie over het hondje van Gordon gemengd. ,,In deze tijd moet je geen hondje kopen”, vertelde Gerard in Shownieuws. ,,Er is een run op. Dan moet je zó ontzettend uitkijken dat het niet doorgefokt is. Dat vind ik zo eng.’’