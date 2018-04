Pikante appjes geven noodgedwongen inkijkje in affaire Gordon met arts

Gisteren won Gordon het kort geding dat zijn ex Kevin B. (27), een arts in opleiding uit Almere, tegen hem had aangespannen. Om de zaak te kunnen winnen, diende de zanger als bewijsmateriaal honderden whatsappberichten tussen hem en Kevin in, geschreven in goede én in slechte tijden. En met succes: hij won. Er was inderdaad sprake geweest van een relatie, oordeelde de rechter. Kevin mag dit (op dwang van 5.000 euro per overtreding) dan ook niet meer ontkennen.



Triomf voor Gordon dus. Of niet? De keerzijde van de winst is nu namelijk wel dat een groot deel van de door Gordon ingediende berichten is toegevoegd als bewijslast in de openbare uitspraak. Voor iedereen toegankelijk dus. De zeer intieme liefdes- en haatberichten tussen de twee bieden een ongegeneerd inkijkje in de kortstondige relatie. Waarom zet de rechtbank zoiets intiems van een bekende Nederlander online?



Het kon voor Gordon en Kevin geen verrassing zijn dat de whatsappberichten online kwamen, omdat de rechter ze daar tijdens de zitting expliciet voor had gewaarschuwd. Hij drong aan op een schikking. De twee wilden echter een uitspraak en kregen die ook, met alle gevolgen van dien.