Gordon gruwelt van megakrab en Carolien baalt van sexy knielaarzen

Justin Bieber en Hailey Baldwin in diepste geheim getrouwd

21:31 Justin Bieber en zijn verloofde Hailey Baldwin zijn in het diepste geheim getrouwd. De twee stapten, zo meldt People, gisteren in New York voor de wet in het huwelijksbootje. Twee maanden geleden verloofde het sterrenkoppel zich.