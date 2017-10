Gordon gruwelt van zijden panterslips potentiële echtgenoot Maarten

Matt Damon houdt bilblessure over aan iets te enthousiaste seksscène

16:33 Acteur Matt Damon heeft een bilblessure overgehouden aan het spelen van een ruige seksscène met Julianne Moore. Dat vertelde hij in de Amerikaanse talkshow Entertainment Tonight. Damon en Moore spelen een echtpaar in de film Suburbicon, een zwarte komedie die zich afspeelt in de jaren 50. George Clooney is de regisseur.