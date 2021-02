Gordon is kritiek spuugzat en Miljuschka zit onder de gezouten karamel

Lieke is toch liever lerares dan radio-dj bij 3FM: ‘Ik voelde me af en toe echt een zombie’

7:39 Lieke de Kok (26) had de moed om onder ogen te zien dat haar droombaan als radio-dj bij 3FM toch niet voor haar gemaakt was. De Brabantse voelt zich helemaal op haar plek als docent op een vmbo-school en maakte onlangs een serie podcasts over carrièreswitches voor jonge mensen.