Gordon klaagt anonieme accounts aan: ‘Ik heb zoveel shit over mij heen gehad’

Sociale media van Big Brother op zwart na overvloed aan haatreac­ties

14 februari Bij Big Brother hebben ze de afgelopen dagen enorm veel haatreacties ontvangen en daar hebben de makers nu genoeg van. Via hun Instagramaccount laten ze weten dat het welletjes is geweest. ,,Genoeg. Is. Genoeg. Wij gaan op zwart. #stoponlinehaat”, klinkt het.