Gordon krijgt vlinder van dochtertje Rogier en barst in tranen uit

Gordon maakte voor zijn programma de afgelopen weken kennis met de families van Rogier, Gerben, Manuel, Roy en Maarten. Uit een preview van de uitzending van vanavond die door RTL is vrijgegeven, blijkt dat met name het bezoekje aan de ouders en het dochtertje van horeca-ondernemer Rogier is blijven hangen. Na een omhelzing met de zorgzame Leidenaar legt Jamie een zelf geknutselde roze vlinder op de schoot van haar oma. ,,Hij is eigenlijk voor jou'', richt Rogier zich ietwat nerveus richting zijn droomman.



Het valt Gordon direct op dat het om een vlinder gaat. En dat is bijzonder, want tijdens eerdere opnames werd de presentator tijdens een gesprek met zijn psycholoog gestoord door een zwarte vlinder; een teken uit de hemel van zijn overleden ouders. Ook trok de Belgische spiritueel coach Maarten (28) tijdens een kaartlegging voor Gordon een kaart met daarop de afbeelding van een vlinder en de tekst: 'I send you loving signs by nature'.