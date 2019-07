Gordon laat zichzelf opnemen in afkickkliniek: ‘Ik ga er sterker uitkomen’

Biografie

In zijn biografie gaf Gordon (51) al toe dat hij soms cocaïne gebruikt om ‘het kutgevoel’ uit zijn lijf te krijgen. Volgens de presentator snuift hij het witte poeder zeker niet elke week. ,,Ik snap dat het gevaarlijk is en het enge is dat het eigenlijk nergens meer leuk is zonder coke”, liet hij weten.



Zijn eerste ervaring met drugs had Gordon op zijn tweeëndertigste, nu dus 19 jaar geleden. ,,Een kwart pilletje xtc’’, was het toen. ,,Nu is het met name coke. Dat geeft me een beter gevoel. Ik ben soms thuis in mijn eentje aan het snuiven’’, aldus Gordon, die toen nog benadrukte in geen geval verslaafd te zijn.