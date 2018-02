Gordon ontroerd door hoge opkomst nachtelijke signeersessie biografie

videoDe hoge opkomst bij de signeersessie van zijn biografie, heeft Gordon 'mega ontroerd'. De 49-jarige tv-persoonlijkheid tekende vannacht in Amsterdam de eerste exemplaren van zijn als 'spraakmakend' aangekondigde levensverhaal dat overigens gisteren al in de winkels lag.

,,Ik ben er gewoon helemaal ondersteboven van. Omdat je soms toch thuiszit en van die negatieve recensies leest en dan af en toe twijfelt aan hoeveel mensen om je geven.'' Over de opkomst: ,,Maar dan zie je dit en ben je op elke manier zo geraakt." Volgens Gordon kwamen de fans vanuit het hele land naar Amsterdam-Noord. ,,Echt, uit Oss, Apeldoorn. En als die mensen je dan ook briefjes geven, en bloemen, dat is overweldigend."

De voormalig zanger wilde zijn levensverhaal, dat is opgetekend door Marcel Langedijk, vertellen omdat hij dit jaar vijftig wordt en hij 'de tweede helft van zijn leven' met een goed gevoel wil ingaan. Dat niet iedereen blij zal zijn met de openbaringen in het boek, hoort volgens Gordon nu eenmaal bij een biografie. ,,Het is onderdeel van mijn leven geweest. Het is niet anders. Ik heb het laten schrijven en voor sommige mensen is dat minder leuk. Dat spijt me oprecht, maar ik heb het willen vertellen."

Reacties

Inmiddels zijn de eerste reacties van BN'ers die in het boek worden genoemd al binnen. Zo is Marco Borsato-componist en tekstschrijver John Ewbank kwaad op Gordon. De producer noemt een pikante onthulling in de biografie van de presentator 'een onsmakelijke onwaarheid'. Gordon zou jaren geleden porno met Ewbank hebben gekeken terwijl de twee, los van elkaar, masturbeerden. Op dat moment, zo meldt Gordon in het boek, zou hij met de nodige interesse naar het lid van Ewbank hebben gekeken. Ewbank: ,,Hij is als altijd het slachtoffer. Deze keer van zijn eigen fantasie.''

Gordon verwacht dat zijn biografie nog meer ophef zal veroorzaken. ,,Het is zoals het is, dit is de waarheid", stelt hij. ,,Ik ben open, oprecht en eerlijk. Ik lieg niet en wil niet liegen." In het boek spreekt Gordon onder meer over zijn cocaïnegebruik, gedoe bij de Toppers en natuurlijk over Gerard Joling die allerlei commerciële ideeën van hem zou hebben gepikt.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP