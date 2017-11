Gordon overladen met trouwtips: 'Kies voor de stabiele, lieve papa Rogier'

Volgens de volgers van de alweer een tijdje vrijgezelle Gordon moet hij absoluut niet voor het uiterlijk gaan, maar voor inhoud. ,,Rogier uit Leiden is lief en serieus'', meent iemand. Of: ,,De rest is of super gay, golddigger of te jong. Ga voor een lieve nette man. En dat lieve kindje gaat je leven echt verrijken.'' Weer een ander benadrukt dat Gordon voor de rustige horecaman Rogier moet gaan, omdat die een stabiele factor kan zijn in het drukken leven van de tv-persoonlijkheid.



Over de andere mannen - financieel manager en acrobaat Gerben (38), Italiaan Manuel (34), de Belgische spirituele coach Maarten (28) en sportschooleigenaar Roy (38) - zijn de volgers van Gordon beduidend minder enthousiast. Manuel wordt door iemand getypeerd als 'leuk handtasje voor erbij' en de anderen zouden 'te jong', 'ongeschikt' of net iets 'te homoseksueel 'zijn voor Gordon die na een turbulent bestaan met ettelijke mislukkingen op relatiegebied wil gaan voor stabiliteit in zijn leven. Hoe dan wensen de volgers van Gordon hem veel wijsheid met zijn uiteindelijke keuze. Maar bovenal veel geluk.