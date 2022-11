Gordon presenteert nieuwe kookshow op SBS6

Beide teams nemen het dan tegen elkaar op in een poging om het beste driegangenmenu te bereiden. Teamcaptains Den Blijker en zijn collega-chef mogen echter niets doen. Zij zijn niet eens aanwezig in de keuken. Op afstand moeten zij hun team proberen te helpen. De teamcaptains krijgen beperkte spreektijd, maar ze mogen wel dingen duidelijk proberen te maken door middel van gebaren.

De gerechten worden uiteindelijk beoordeeld door een wisselende jury, bestaande uit BN’ers als Tooske Ragas, Donnie, London Loy en Ellemieke Vermolen. Per gang is 3000 euro te winnen voor de winnende ploeg. Den Blijker neemt het op tegen collega-chefs Onno Kokmeijer, Mounir Toub, Maaike Dogan en Alain Caron.



De Kookklunzen is vanaf donderdag 8 december te zien op SBS6.