Gordon sleept ex-verloofde Gavin voor de rechter in Australië

Gordon (55) is van plan zijn ex-verloofde Gavin Rozario voor de rechter in Australië te slepen. Er is zowel een aangifte als civiele rechtszaak in voorbereiding. Aanleiding zijn gesprekken tussen de twee die Gavin na de breuk met de presentator lekte aan weekblad Privé . Dat laat het management van Gordon maandag weten.

Sinds Valentijnsdag schreeuwde Gordon zijn liefdesgeluk met Gavin van de daken. De twee hadden zelfs trouwplannen, maar na een trip naar Australië ging het helemaal mis, zo maakte Gordon de breuk in mei wereldkundig. ‘Alleen maar tranen’, schreef hij daarbij. Het was het zoveelste pijnlijke liefdesverhaal in het leven van Gordon.

Hoewel aanvankelijk niet duidelijk was wat er tussen de twee was voorgevallen, besloot Gavin al snel eenmalig zijn verhaal te doen bij Privé. Hij onthulde de verloving te hebben verbroken omdat hij de stemmingswisselingen van de zanger en presentator niet aankon. Daarnaast stelde hij dat Gordon een ‘enorme terugval’ in drugsgebruik zou hebben gehad en ook deelde hij privégesprekken met het weekblad. ,,Het ene moment hemelt hij je helemaal op, het volgende breekt hij je volledig af en beledigt hij je tot op het bot”, zei Gavin onder meer.

Gordon beet na de beschuldigingen van zich af en ontkende de aantijgingen, maar heeft nu dus ook besloten Gavin in Australië voor de rechter te slepen. Dat bevestigt zijn management na berichtgeving van Shownieuws. ,,Er wordt met justitie in Australië gesproken en is er een aangifte in voorbereiding alsmede een civiele rechtszaak voor de schade die is aangedaan door het onterecht verspreiden van privé WhatsApp-gesprekken en emailverkeer.”

Gordon is al enige tijd niet meer actief op Instagram. Zijn account lijkt te zijn verwijderd. Op Facebook deelt hij sporadisch teasers van programma’s waarin hij zijn opwachting maakt.

