Gordon sluit weekje detoxen met succes af: 'Bam! Bijna 4 kilo afgevallen'

De zoektocht naar zijn toekomstige echtgenoot is inmiddels begonnen en verkeert in de eindfase. Volgens Goor zijn er best veel interessante mannen afgekomen op zijn oproep eerder dit jaar. ,,Bij de finalisten zitten er twee die ik gewoon superleuk vind'', vertelt hij in een interview met Veronica. ,,En ik denk niet dat Nederland verwacht dat ik op de mannen zou vallen die ik kies.'' Of hij daadwerkelijk trouwt op een droomlocatie in Zuid-Afrika laat hij nog even in het midden. ,,Ik doe het niet als ik niet echt iets voel. Dit wordt een eenmalig iets. Als het niet lukt laat ik het verder zitten.''