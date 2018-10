Gordon stopt met Rotterdamse vestiging Blushing

,,Het is vreselijk jammer want ik geloofde echt in een dergelijk concept in Rotterdam maar helaas heeft het toch een andere uitwerking gehad dan ik gedacht had”, reageert de zanger annex horecaondernemer. ,,Ondernemen is risico’s nemen en dan moet je doorschakelen. We zijn met Blushing bezig om te groeien maar als er stagnatie inzit dan moet je dat oplossen en dat heb ik nu gedaan. Ik leg de focus op mijn twee goedlopende zaken in Amsterdam en Blaricum en op andere mooie horecaplannen. Er gaat een deur dicht en er gaat vast weer een raam open.”



Volgens een woordvoerder heeft Gordon het slechte nieuws zelf aan het Rotterdamse personeel gebracht. Of dit het einde is van Gordons Rotterdamse horeca-avontuur? ,,Je weet het nooit. Hij staat er altijd voor open. Maar dit Coolsingel gebeuren duurde en duurde maar. Dan houdt het op den duur op. De loop is er gewoon uit.”