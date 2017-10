Gordon twee jaar lang van slag na mysterieuze ruzie met grote liefde Chiel

Gordon en Chiel haalden in april 2014 na een relatie van een aantal maanden de showbizzheadlines toen een nachtelijke ruzie in Gordons Blaricumse miljoenenvilla flink uit de hand liep. Naar verluidt claimde de presentator zijn vriend te veel. Chiel pakte zijn koffers en kwam niet meer terug. ,,We waren hopeloos verliefd, de allermooiste dingen zeiden we tegen elkaar. We hadden een slotje vastgemaakt aan die brug in Parijs, onze namen erop geschreven, de sleutel over onze schouder in het water gegooid. Dit wordt 'm - ik was ervan overtuigd dat we dat allebei dachten. Een maand later was hij weg, van de ene dag op de andere met de noorderzon vertrokken'', zegt Gordon daarover tegen Veronica Magazine.



De twee jaar daarna twijfelde hij aan wat oprecht was of niet. Over wat Chiel bewoog, blijft het gissen. ,,Het was iets in hem, dat kan niet anders.'' Maar, beseft hij, verliefdheid blijft hem onzeker maken. ,,Ik ben dan zo overweldigend met mijn gevoel, dat kan op anderen heel beklemmend overkomen. Zeven van de tien keer zijn mijn relaties daarop stukgegaan.''