Gordon vertrekt na 16 jaar RTL naar SBS 6

Talpa Network ontwikkelt in samenwerking met Gordon verschillende multimedia-formats. ,,We leven in een snel veranderend medialandschap en Talpa Network biedt creatieve contentmakers zoals ik op dit moment de beste mogelijkheden. Ik ga een nieuw avontuur aan met John de Mol en dat voelt enorm vertrouwd en goed. Bij Talpa Network gaat het gebeuren de komende jaren. Daar wil ik bij zijn”, zegt Gordon in een persverklaring.



Talpa Network, de nieuwe werkgever van Gordon, is de onderneming waarbinnen John de Mol zijn (multi)media-activiteiten heeft ondergebracht. Het bedrijf bestaat uit de onderdelen Talpa Events, Talpa TV (onder meer SBS 6, Net 5, Veronica en SBS 9) en Talpa Radio waartoe 538, Sky Radio, Veronica en Radio 10 behoren. Gordon is zeker niet de eerste die de overstap maakt van RTL naar Talpa. De mannen van Voetbal Inside (Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp), Johnny de Mol en radiomaker Gerard Ekdom gingen hem al voor.



,,De komst van Gordon betekent voor ons niet alleen het binnenhalen van een grote tv-persoonlijkheid, maar ook van een heel aantal trouwe fans,” stelt John de Mol. De afgelopen zestien jaar was Gordon te zien bij RTL. De overstap naar Talpa (de Latijnse naam voor het dier mol, red.) is volgens De Mol en Gordon in goed overleg gegaan. ,,Ik heb er lang over na moeten denken om deze stap te zetten. RTL is altijd enorm goed voor me geweest en ik heb mezelf als presentator en jurylid enorm kunnen ontwikkelen. Ik verlaat RTL met grote dankbaarheid'', aldus Gordon.