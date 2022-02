Gordon vindt zijn rust in Dubai en Lisa zet haar beste beentje voor

Na succes van Wordle: Lingo verkocht aan grote Amerikaan­se zender CBS

Lingo is hot! Op social media is het taalspelletje aan een revival bezig dankzij het online spel Wordle, maar ook het tv-format beleeft gouden dagen. Productiemaatschappij IDTV heeft het bekende programma verkocht aan de Amerikaanse zender CBS. RuPaul Charles, een van de grootste sterren uit de VS, zal het presenteren.

