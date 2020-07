Gordon voor het eerst in jaren weer hoog in hitlijst

Hij doet het niet op eigen houtje, want het gaat om een duet met Tino Martin. Samen met de hitzanger nam Gordon zijn eigen lied Als alles wat je zegt waar zou zijn uit 1992 opnieuw op. ‘Dit is mijn muzikale comeback met mijn stem en mijn enthousiasme sterker dan ooit!’ kondigde Gordon het lied aan op Facebook.



Het duet staat momenteel op plek zeven in iTunes. Het is een opvallende prestatie voor Gordon, die vooral in de jaren 90 hits scoorde als soloartiest en samen met Re-Play. De afgelopen tien jaar was hij veel minder in de hitlijsten te vinden, volgens hem doordat radiostations weigerden zijn muziek te draaien. Gordon stelde dat in Nederland veel te laatdunkend wordt gedaan over Nederlandstalige muziek; zijn eerdere afscheid was dan ook deels een protest.



Gordon vertelde afgelopen week in een voor hem afgehuurd Concertgebouw over zijn sobere levensstijl en comeback als zanger. Het SBS-gezicht kickte af van drank en drugs, maar had tijdens de coronacrisis een terugval. Hij brak tientallen met jenever gevulde KLM-huisjes open, bestelde drugs en was vier dagen ‘helemaal van god los’, onthulde hij.