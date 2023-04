Gordon weer op tv in nieuw programma: Wat een uitvinding

De makers van de beste uitvindingen nemen het na zes afleveringen tegen elkaar op in de finale. De vondst van de winnaar wordt daadwerkelijk geproduceerd en komt in heel Europa in de winkelschappen te liggen. De eerste uitzending vindt op zaterdag 29 april om 21.30 uur plaats op SBS6. Gordon was in januari nog te zien in het programma Down the road, waarin hij een roadtrip maakte met jongeren met het syndroom van Down.