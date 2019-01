Gordon weet het zeker: Trijntje Oosterhuis is de nieuwe Geer

Documentai­re over misbruik Michael Jackson gaat op filmfesti­val Sundance in première

2:55 Over de doden niets dan goeds, maar dat gaat niet op voor Michael Jackson. Bij het aankomende Sundance Film Festival in de Amerikaanse plaats Park City gaat de documentaire Leaving Neverland in première. Daarin worden de aanklachten wegens seksueel misbruik tegen Jackson belicht. Dit meldt Variety.