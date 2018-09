Goud voor Doris met Tjitske Reidinga in openingsweekend

Het Glazen Huis stopt, Serious Request wordt 'barre voet­tocht'

9:01 Het Glazen Huis is definitief verleden tijd. Dit jaar zwerft een zestal 3FM-presentatoren voor Serious Request een weeklang te voet door het land, is eten en drinken niet langer verboden, zoeken de dj’s de luisteraars op in plaats van andersom en mag worden gedoneerd aan een goed doel naar keuze.