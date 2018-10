Gouden Kooi-ster Amanda Balk in zak en as, hoe is het nu met de rest?

Amanda Balk, die tien jaar geleden furore maakte in het realityprogramma De Gouden Kooi , is na de arrestatie van haar man Stavros veelvuldig in het nieuws. Maar hoe is het eigenlijk met de rest van haar oude vrienden uit de luxe villa?

Winnaar Jaap

Tactisch speler Jaap Amesz, die al snel de bijnamen Terror Jaap en King Jaap, schreef na het winnen van De Gouden Kooi 1,3 miljoen euro op zijn bankrekening bij. Een deel daarvan zag de student niet veel later verdampen toen hij het investeerde in de failliet verklaarde DSB Bank. Na een periode vol drank en drugs maar mét koekjesverslaving verscheen de 220 kilo zware Jaap in 2012 plotsklaps weer op tv met een deelname aan Sterren Springen. Nu is hij helemaal klaar met de publiciteit en geeft hij lezingen over de persoonlijkheidstest enneagram. Volgens de laatste berichten is zijn gewicht afgezakt tot 165 kilo. Onbekend is of hij nog samen is met zijn vriendin Cora.

Finalist Brian

Een romance tussen de van oorsprong Antilliaanse Brian Kubatz en deelneemster Nena loopt uit de hand als zij hem een trap verkoopt. Met de memorabele woorden ‘Ik word helemaal para’ wordt Nena uit het huis gehaald, waarna haar vriendin Amanda haar intrede doet. De vlam slaat opnieuw in de pan als Brian haar betrapt met aartsrivaal Huub. Als Brian uiteindelijk net naast de winst grijpt, verdwijnt hij uit de schijnwerpers. Hij bouwt onder andere een carrière op als professioneel bokser, trouwt zijn jeugdliefde Tamara en krijgt met haar een zoon. Naar verluidt is zijn woedeaanvallen kwijt en werkt hij als consultant in de IT-branche.

Finalist Huub

De roze wolk van Huub en zijn Claire hield ook na de Kooi stand. Ze kregen zelfs een dochter, Sophie. Toen die relatie toch strandde liep Huub Robin Bottemanne tegen het lijf, die dan weer te zien was in Utopia. Niet geheel toevallig werkt de Twentenaar voor Talpa, waar hij mensen voor Utopia scout. In 2014 stapten de twee in het huwelijksbootje, vorig jaar kregen ze een dochter.

Dennis en Nadia

Dennis Bax en Nadia Derbane hebben een blijvende herinnering aan hun Gouden Kooi-ervaring overgehouden. Dochtertje Jaycee-Lynn werd precies negen maanden na een avontuurtje tussen de lakens geboren. ,,Als ik het over zou doen, zou ik privé wat rustiger aan doen. Dan zou ik mijn privéleven meer privé houden‘’, blikte Nadia later terug. Dennis trad jarenlang op als zanger van het Nederlandse levenslied maar runt inmiddels een webshop in schoenen. Zijn liefdesleven staat op een laag pitje nu hij weer single is. Van Nadia is naast haar deelname aan Echte meisjes in de jungle weinig bekend.

Lieke

Lieke ging van huishoudster in de Kooi naar deelneemster. Ondanks dat ze vaak werd gepest, hield ze het van mei 2007 tot januari 2008 vol. Eén keer deelde ze het bed met Huub. Toen kon ze beginnen aan verwerkingsproces. ,,Door het grote verschil tussen mijn ware emoties en het beeld van de kijker, was het moeilijk om mijn ervaringen goed te verwerken. Uiteindelijk heeft het jaren geduurd voordat alles een plekje kreeg‘’, gaf ze in 2014 toe. Vier jaar later woont ze in Alphen aan den Rijn en runt ze een coachingbureau.

De Gouden Kooi, naar een idee van John de Mol, werd van 2006 tot 2008 uitgezonden. Een groep kandidaten werd langdurig in een luxe villa opgesloten. De presentatie was in handen van Linda de Mol, Bridget Maasland en Rutger Castricum. De finale leverde RTL5 met 1,6 miljoen kijkers een van de succesvolste avonden in zijn historie op.