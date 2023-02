Graham Norton presenteert songfestival, Nederlands liedje woensdag onthuld

Talkshowhost Graham Norton (59) verzorgt jaarlijks het songfestivalcommentaar voor de Britten, hij is ook in Nederland bekend dankzij zijn Graham Norton Show. De Oekraïense Julia Sanina (32) probeerde zich met haar band The Hardkiss in 2016 te kwalificeren voor het songfestival, maar wist de nationale voorronde niet te winnen.

Oekraïne

Haar aanwezigheid geeft het Oekraïense tintje aan het presentatieteam. Het songfestival had eigenlijk in Oekraïne moeten plaatsvinden, maar door de oorlog is dat onmogelijk. In Turijn won vorig jaar Kalusch Orchestra met Stefania, de Britten werden tweede met Sam Ryder (Space Man).

Wie dit jaar Groot-Brittannië vertegenwoordigt, is nog niet bekend. Voor Nederland doen Mia Nicolai en Dion Cooper mee, hun liedje wordt volgende week woensdag onthuld. In een interview met deze site vertelde het duo al dat de titel Chasing highs, die online veelvuldig circuleerde, niet klopt. Het liedje is geschreven met oud-winnaar Duncan Laurence en zijn partner Jordan Garfield.

De Britse Hannah Waddingham (48) won een Emmy Award voor haar rol in comedyserie Ted Lasso en speelde ook in musicals in Londen en New York. Alesha Dixon (44) brak door als zangeres van de band Mis-Teeq en presenteerde in Groot-Brittannië Comic Relief en The greatest dancer, en werd jurylid bij Britain’s got talent en Strictly come dancing.

Eer

Graham Norton noemt het een jaarlijkse eer om betrokken te zijn bij het songfestival. ,,Deze keer is het helemaal bijzonder omdat we eer willen brengen aan Oekraïne. Het voelt als mijn persoonlijke verantwoordelijkheid om de collega’s in Oekraïne trots te maken.’’ Tijdens de finale zal Norton ook enkele keren plaatsnemen in het Britse commentaarhok. Hij wisselt dat af met komiek Mel Giedroyc.

Het songfestival is dit jaar op 9, 11 en 13 mei in de Liverpool Arena. Nederland is aan de beurt in de eerste halve finale.

