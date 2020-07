Gravin Eloise openhartig op Instagram: ‘Mijn oom noem ik gewoon Alex’

Gravin Eloise van Oranje (18), de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien, was vanavond bijzonder openhartig in haar eerste live-uitzending op Instagram. Ze besprak onder meer haar liefdesleven en hekelde vragen over voordeeltjes dankzij haar achternaam. ,,Dat geeft de indruk alsof ik er niet voor gewerkt heb.’’

De gravin, die de afgelopen maanden uitgroeide tot een hit op het sociale netwerk, onthulde in de uitzending dat ze is toegelaten tot de hotelschool in Amsterdam. Een van haar volgers vroeg of dat misschien te danken was aan haar achternaam.



Daar moest de oud-vwo’er niets van weten. ,,Ik vind dat soort vragen of opmerkingen niet echt fijn’’, reageerde ze. ,,Dat geeft de indruk alsof ik er niet voor gewerkt heb. Jullie willen niet weten hoe erg ik voor mijn selectiedag geleerd heb en gewoon alles heb onderzocht en heel veel mensen heb gevraagd hoe zij het hebben gedaan.’’



Ze doet het op eigen kracht, benadrukt de gravin. ,,Ik heb het gevoel dat als ik echt mijn best ergens voor doe en echt de motivatie ergens voor heb... ik heb het gewoon door mezelf gedaan.’’

Quote Ik vind dat Amerika een grote grap is Eloise van Oranje

Geen kasteel

Eloise, die momenteel in Den Haag woont, begint eind augustus aan haar opleiding. Wat ze wil worden, weet ze nog niet. De gravin gaat het eerste jaar intern en pas daarna op kamers. Dat is voor haar overigens de normaalste zaak van de wereld. Ze krijgt naar eigen zeggen ‘ziek vaak’ de vraag of ze eigenlijk in een paleis of kasteel woont. Dat is niet het geval. ,,Gewoon een normaal huis.’’



Die woning is net zo normaal als haar leven. ,,Ik krijg heel vaak de vraag of ik beveiliging heb, maar totaal niet. Ik heb een heel normaal leven.’’ Dat vindt ze ‘superfijn’. ,,Ik ben er heel erg dankbaar voor. Ik vind het veel chiller om gewoon een normaal leven te leiden.’’

Quote Ik weet gewoon van mezelf wat ik beter wel en niet kan posten Eloise van Oranje

Gezoend

Eloise wilde geen vragen beantwoorden over haar nichtjes, maar ging wel in op haar liefdesleven. Ze heeft geen vriend, had er eerder wel een en heeft weleens gezoend, onthulde ze. En als ze moet kiezen tussen een vriend of pizza, gaat ze voor dat laatste. Hoe ze haar oom, de koning, noemt? ,,Gewoon Alexander, Alex.’’ Zelf wordt ze door vrienden trouwens vaak Elo, Elolo of Lo genoemd.



De gravin kwam zelfs nog politiek uit de hoek toen een fan vroeg wat ze vindt van de streken van Kanye West. ,,Ik vind dat Amerika een grote grap is’’, zei ze. Eloise kan het gewoon doen, want aan regels hoeft ze zich naar eigen zeggen niet te houden. ,,Ik weet gewoon van mezelf wat ik beter wel en niet kan posten. Geen regels, helemaal niet.’’



Ze krijgt kleedgeld, wordt steeds vaker herkend op straat en zou alleen een tattoo met betekenis nemen, deed ze verder uit de doeken. Ook vreemde vragen schuwde ze niet. Want houdt ze eigenlijk van haar familie? ,,Ja tuurlijk’’, reageerde ze verbouwereerd. ,,Het is gewoon familie.’’

