Gravinfluencer Eloise gaat boek schrijven: ‘Ik ben zo blij’

Fred van Leer: ‘Drie dagen van de week gaan goed, de rest is overleven’

21 januari Het lekken van een seksvideo, twee mannen die een poging tot een overval deden en een opname in het ziekenhuis: 2020 was geen makkelijk jaar voor Fred van Leer. Hoewel de Rotterdamse stylist niet bij de pakken neer is gaan zitten, geeft hij vandaag toe het toch nog wel erg moeilijk te hebben met alle gebeurtenissen. ‘Van de zeven dagen gaat het drie heel goed. De rest is overleven’, schrijft hij op Instagram.