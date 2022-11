Grenzeloos harde Peter Pannekoek laat publiek lachen, maar maakt het ook stil

RecensieWaarom willen we al-tijd iets achterlaten? Iets doorgeven? Een voetafdruk? Peter Pannekoek, 36 jaar (‘Eigenlijk 34, waarom tellen we de coronajaren mee?’) vraagt het zich af in DNA , zijn derde, meest persoonlijke en minst actuele voorstelling.

Dat laatste is ook zijn opzet: deze show moet beklijven. Dat je ‘m over een paar jaar nog eens kan opzetten op Netflix, Videoland of een andere streamingdienst. Grote kans dat je dan weer in de lach schiet, of anders gezegd: dat je in vele lachen schiet.

Veel beter dan een tv-registratie: dat Pannekoek de tournee over een jaar of vijf dunnetjes overdoet. Dan kunnen nóg meer belangstellenden - de kaartjes vliegen met orkaankracht de deur uit - live kijken en doet de voorstelling nóg meer recht, want voor DNA moet je eigenlijk écht in het theater zijn, de plek die Peter Pannekoek zo zeer heeft gemist in de coronajaren. Dat zie, hoor en voel je aan alles. De bevlogenheid spat er vanaf.

Peter Pannekoek - DNA Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Cabaret



DNA is allereerst een eerbetoon aan het theater, waar Pannekoek als bezoeker ook graag naartoe gaat. Toneel, cabaret, dans, het is hem om het even. ,,Er zijn mensen die gevoelig zijn voor prikkels. Ik ben juist gevoelig voor te weinig prikkels”, vertelde hij eerder. In zijn eigen snelkookpan broeien talloze prikkels, die hij zijn toeschouwers offreert via traditioneel grenzeloos harde grappen. Ze kruiden de thema’s die we eigenlijk al een tijdje van hem kennen (daten, de verschillen tussen man en vrouw), maar ook leren kennen, zoals ouderschap, kinderloosheid en pedofilie.

Zijn betoog over dat laatste (‘Pedofilie is geen keuze’) is een curieuze, lijkt uit de lucht te vallen en krijgt bijna een serieuze toon. Pannekoek (‘Ik jaag tegenwoordig op pedojagers’) stelt dat we ‘idioot omgaan met pedofielen’. Als ze worden opgejaagd en geïsoleerd, gaan ze eerder de fout in, want ‘dan hebben ze niets te verliezen’. De zaal is er even stil van.

Het stukje leidt af van waar het werkelijk om gaat: ons nalatenschap. Wat laten we achter? Of juist niet. In het geval van Pannekoek: kinderen. Wie zelfkennis heeft, zegt hij, begint er niet aan. Ze ‘zijn goor’, ‘zitten de hele dag onder het snot’ en waarom staat op geboortekaartjes het gewicht van de baby? ,,Ik ben toch geen kannibaal?” In dit meest persoonlijke deel zet de cabaretier op hilarische wijze uiteen waarom hij ‘niet kinderloos’ is maar ‘bewust kindervrij’. ,,Ik heb nou nooit dat ik in de spiegel kijk: hier moet meer van zijn.”

Wat zijn nalatenschap dan wél is? Dat antwoord schuilt in magistraal mijmeren over theater en verbeelding, zien we aan het einde. Ook dáár is de zaal stil van. Maar laat Peter Pannekoek vooral nog een hele tijd blijven. Op een of andere streamingdienst, natuurlijk, dat mag, maar het liefst op het toneel.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: