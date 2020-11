Griekse EU-commissaris reageert na jaar op Lubach-tweets over tabaksindustrie, komt niet naar Jinek

Lubach wijdde vorig jaar een item aan de tabaksindustrie en het feit dat Europa weigert een scherpere methode in te voeren om schadelijke stoffen in sigaretten te meten. Het RIVM en Lubach zouden graag deze andere meetmethode, de zogenoemde ‘ Canadian Intense ’, gebruiken. Toen er geen reactie kwam vanuit de commissaris, besteedde het programma er begin deze maand opnieuw aandacht aan.

‘Aan iedereen die mij heeft bericht over Canadian Intense: ik verzeker jullie dat de Europese Commissie hard werkt om burgers te beschermen tegen het gevaar van tabak, vooral met de gevolgen van roken op Covid-19', schrijft Kyriakides op Twitter. Volgens haar worden de methodes momenteel wetenschappelijk onderzocht. ‘Maar ongeacht de methode is roken nooit veilig. Alleen stoppen is dat’, aldus de Griekse, die vandaag met minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Paul Blokhuis van Volksgezondheid in gesprek ging over dit onderwerp.