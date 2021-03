Griekse songfestival-deelneemster Stefania (18) uit Utrecht is er klaar voor: ‘Ik heb hier zo lang naar uitgekeken’

VIDEO Wie is Sarah van Soelen, de vrouw die André steunt in moeilijke tijden?

11 maart De breuk tussen André en Monique hield de gemoederen gisteren al flink bezig, maar nu André in een openhartig bericht rept over een ‘goede vriendin’, draait de geruchtenmolen helemaal op volle toeren. Wie is Sarah van Soelen, de vrouw die volgens André in moeilijke tijden voor hem klaarstaat en met wie hij een liefdesrelatie niet uitsluit?