'Groot alarm na poederbrief voor Harry en Meghan'

De brief was eerder deze maand naar Kensington Palace gestuurd, maar bereikte het stel niet. In het paleis gingen na de ontdekking alle alarmbellen af, omdat mogelijk sprake was van antrax. Door die stof kan onder meer de huid bij mensen ernstig geïrriteerd raken. Specialisten snelden toe om het materiaal te analyseren en kwamen erachter dat er niets aan de hand was.



De politie probeert te achterhalen wie de brief heeft verstuurd; er is vooralsnog niemand aangehouden. De autoriteiten onderzoeken eveneens of er een verband is met een andere poederbrief, die voor minister Amber Rudd (Binnenlandse Zaken) was bedoeld. Ook dat witte poeder bleek ongevaarlijk.



Harry (33) en Meghan (36) trouwen in mei. Voormalig Suits-actrice Markle is formeel nog geen lid van de koninklijke familie, maar wordt nu vermoedelijk al 24 uur per dag beveiligd. Een speciaal team van de politie uit Londen waakt over de koninklijke verloofde.